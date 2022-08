In diversen Rankings zu den am häufigsten gesuchten und am häufigsten gehandelten Aktien deutscher Privatanleger tauchen regelmäßig die gleichen Kandidaten auf. Die Aktien von Deutsche Bank (WKN: 514000), Lufthansa (WKN: 823212) und TUI (WKN: TUAG00) gehören dazu, obwohl die langfristige Aktienkursentwicklung definitiv zu wünschen übrig lässt. Auf Sicht der letzten 20 Jahre haben die Aktienkurse um 83 % (Deutsche Bank), 27 % (Lufthansa) und 85 % (TUI) nachgegeben, während der MSCI World um 352 % ...

