Wer vor drei Jahren oder sogar noch früher Tesla-Aktien (WKN: A1CX3T) gekauft hat, kann sich inzwischen über enorme Kursgewinne freuen. Denn seit 2019 hat die Tesla-Aktie eine in der Automobilwelt beispiellose Rally hinter sich gebracht. Vor wenigen Tagen hat Tesla deshalb seine Aktien ein weiteres Mal gesplittet, um eine Investition auch mit kleineren Beträgen zu ermöglichen. Sieht man sich die Entwicklung des Aktienkurses an, zeigt sich, dass es in den letzten Jahren praktisch immer eine gute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...