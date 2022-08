Hamburg (ots) -Wem Wunder beschert sind oder Glück, der muss der Welt diese Geschenke auch wieder zurückgeben. Davon ist die heute 91-jährige Holocaust-Überlebende und ehemalige Wirtschaftsprofessorin Irene Butter überzeugt, die ihr Überleben als Wunder und gleichzeitig als Aufgabe empfindet. Sie engagiert sich seit Jahrzehnten in den USA für das friedliche Miteinander der Religionen an Schulen, Universitäten und Gedenkstätten. In dem aktuellen Podcast "Zeitkapsel: Irene, wie hast du den Holocaust erlebt?" von NDR Info und funk spricht sie mit vier mittlerweile 17-jährigen Schülerinnen aus Hamburg über ihre Erlebnisse. Im Rahmen einer Begegnungs-Veranstaltung von Holocaust-Überlebenden und ihren Angehörigen auf Einladung der Gedenkstätte Bergen-Belsen kommt Irene Butter jetzt aus Michigan nach Deutschland. Der NDR berichtet im Radio, im NDR Fernsehen, online auf ndr.de/geschichte und in den Sozialen Medien über die Reise von Irene Butter.Am Sonnabend, 3. September, ist Irene Butter im NDR Fernsehen bei "DAS!" zu Gast. Mit Moderatorin Inka Schneider spricht sie um 18.45 Uhr über ihr Leben zwischen unvorstellbarem Leid und unbeschreiblichem Glück. Gerade sind die Lebenserinnerungen, die Irene Butter aufgeschrieben hat, unter dem Titel "Wir hatten Glück, noch am Leben zu sein" auch auf Deutsch erschienen.In Bergen-Belsen trifft Irene Butter zum ersten Mal die vier Hamburger Schülerinnen Milla, Ida, Lonneke und Mathilda persönlich, mit denen sie in dem Podcast spricht. Bisher kennen sich alle nur per Videokonferenz. Die neun bisherigen Podcast-Folgen von "Zeitkapsel: Irene, wie hast du den Holocaust erlebt?" entstanden aus insgesamt 22 Stunden Gespräch. Der Podcast war nach einer Idee der NDR Autorin Caroline Schmidt in Zusammenarbeit mit dem NDR Audio Lab Think Audio und funk entstanden und ist u. a. in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/zeitkapsel-irene-wie-hast-du-den-holocaust-ueberlebt/10383879/) sowie auf gängigen Podcast-Plattformen und funk.net zu hören. Umfangreiche Hintergrundinformationen gibt es unter NDR.de/zeitkapsel (https://www.ndr.de/geschichte/Podcast-Zeitkapsel-Irene-wie-hast-du-den-Holocaust-ueberlebt,zeitkapsel142.html). Im Rahmen des Treffens von Irene Butter mit den Schülerinnen wird eine weitere und abschließende Zeitkapsel-Folge entstehen, die im November veröffentlicht wird.NDR Info berichtet am 5. September im Radio und im NDR Fernsehen über die Gedenkveranstaltung in Bergen-Belsen und stellt dabei ebenfalls Irene Butter in den Mittelpunkt. Die Ausgaben von "NDR Info" im NDR Fernsehen laufen um 14.00 Uhr, 16.00 Uhr, 17.00 Uhr und 21.45 Uhr.Online begleitet der NDR Irene Butters Reise durch Deutschland mit Reportagen. In einem Vorab-Interview am 29. August erläutert die Holocaust-Überlebende auf NDR.de ihre Motivation, sich wieder in das Land der einstigen Täter zu begeben, und gibt einen Ausblick auf ihre Pläne. So will sie neben der Gedenkstätte Bergen-Belsen auch Hamburg und das Geburtshaus ihres Vaters in Elmshorn besuchen. Außerdem möchte sie auf der fast gleichen Zugstrecke, die sie 1945 in die Freiheit führte, nach Süddeutschland reisen, um noch einmal das Grab ihres Vaters im baden-württembergischen Laupheim zu sehen. Reporterin Caroline Schmidt begleitet Irene Butter bei all dem und lässt die Userinnen und User am 3. und 7. September an den Erlebnissen, Eindrücken und Emotionen dieser Reise teilhaben.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5307087