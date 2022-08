Osnabrück (ots) -Landkreise für Anhebung der Pendlerpauschale ab erstem KilometerPräsident Sager: "Besser und zielgerichteter" als Tankrabatt oder Direktzahlungen - Pauschale an Spritpreise koppelnOsnabrück. Deutschlands Landkreise plädieren für eine Anhebung der Pendlerpauschale nach Wegfall des Tankrabatts. Vom 9-Euro-Ticket habe die Bevölkerung auf dem Land unterdurchschnittlich profitiert, der Tankrabatt sei auch nicht das "Nonplusultra" gewesen, sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Von daher haben wir Sympathien für eine erhöhte Pendlerpauschale, die die Menschen bereits ab dem ersten Kilometer stärker als bisher entlastet."Die Pendlerpauschale sei "das bessere und zielgerichtetere Instrument, auch wenn sie nur die berufsbezogene Mobilität erfasst", sagte der Landkreistagspräsident der "NOZ". Dabei sei sie weder Subvention noch ein Geschenk des Staates "und sollte mit der Entwicklung der Benzinpreise Schritt halten", so die Forderung. Die Pauschale sei "Ausdruck der freien Wahl des Lebensmittelpunktes und Arbeitsortes in einer Leistungsgesellschaft".Der Link zum Webartikel vor der Bezahlschranke: www.noz.de/42941304Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5307185