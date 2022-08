München (ots) -Später 1:0-Derby-Sieg für Dresden in Aue, der den Spielverlauf schon auf den Kopf stellte. Aues Trainer Timo Rost konstatierte zum 0:1 in der 85.Minute durch Conteh: "Die Mannschaft weiß selber, dass sie besser war. Die Chancen, die wir heute hatten, müssen eigentlich für 2, 3 Spiele reichen. Aber leider machen wir die Tore nicht und fressen durch einen Torschuss in der 2. Halbzeit das 0:1." Aues Torhüter Phillip Klewin tat die Niederlage "im Herzen weh". Ganz andere Stimmung im Lager von Dynamo Dresden und Ahmet Arslan: "Ich habe auch schon einige Derbys gespielt, aber das hier ist schon echt besonders. Geil." Dresdens glücklicher Trainer Markus Anfang fand, Dynamo habe "mit den Waffen von Aue, das Spiel entschieden." Der SC Freiburg II gewinnt im Duell der Zweitvertretungen mit 2:0 bei Borussia Dortmund II.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen schließt der MSV Duisburg den 6. Spieltag gegen den Aufsteiger aus Oldenburg ab - ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport.Erzgebirge Aue - SG Dynamo Dresden 0:1Erzgebirge Aue vergibt viele Chancen und bleibt weiter ohne Sieg in dieser Saison, rutscht ab auf den vorletzten Platz. Dynamo Dresden klettert durch den 3. Sieg einen Platz nach vorne auf Rang 10.Aues Trainer Timo Rost: "Die Mannschaft weiß selber, dass sie heute besser war über beide Halbzeiten als der Gegner. Die Chancen, die wir heute hatten, müssen eigentlich für 2, 3 Spiele reichen. Aber leider machen wir die Tore noch nicht und fressen durch einen Torschuss in der 2. Halbzeit das 0:1. Das ist sehr schade für die Mannschaft... Das ist sehr, sehr schade, weil die Mannschaft ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat im Derby, aber leider mit leeren Händen dasteht. Das müssen wir schnellstens abstellen." Torhüter Phillip Klewin: "In der 85. Minute so ein wichtiges Spiel zu verlieren, das tut im Herzen weh. Diese Leere ist vollkommen normal, aber heute war alles dabei, was wir uns vorgenommen haben. Das gibt einfach Mut und Kraft und irgendwann werden wir das Tor auch treffen."Der Link zum ITV: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VjUwYkNyM0Y2QVRsNU9hMUJKQmpRQT09Dresdens Trainer Markus Anfang: "Wir sind ordentlich in die Partie reingekommen und hatten dann auch den Pfostenschuss, der reingehen kann. Es war klar, dass Aue permanent lange Bälle spielen wird... In der 2 Halbzeit war es dann immer schwer, das so zu verteidigen... Wir haben nach vorne hin immer viele kleine Fehler gemacht, bei denen wir dann den Gegner eingeladen haben. Aber zum Ende hin haben wir ordentlich gespielt, mit den Waffen von Aue, das Spiel entschieden."Ahmet Arslan über den Derbysieg: "Geil. Da wurde schon oft in der Kabine drüber gesprochen. Ich habe auch schon einige Derbys gespielt, aber das hier ist schon echt besonders. Geil."Der Link zum ITV: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MGJCQU1jSXN5dDNONnJzUWFsNUQ5Zz09Borussia Dortmund II - SC Freiburg II 0:2Der Nachwuchs des SC Freiburg feiert dank eines Doppelpacks von Vincent Vermeij und springt vor auf Platz 3 in der Tabelle. Die Dortmunder Reserve rutscht derweil auf den drittletzten Tabellenplatz ab.Dortmunds Trainer Christian Preußer: "In der 1. Halbzeit neutralisieren sich beide Mannschaften. Es gab wenige Möglichkeiten auf beiden Seiten und dann bekommen wir mehr oder weniger aus dem Nichts das 0:1. Mit der 2. Halbzeit, den letzten 30 Minuten, bin ich sehr zufrieden. Natürlich lässt sich Freiburg dann ein bisschen fallen. Manko ist, dass wir kein Tor geschossen haben und dass wir 0:1 zurücklagen."Freiburgs Trainer Thomas Stamm: "Letzte Woche waren wir alles andere als effizient und haben 5, 6 Hundertprozentige liegen lassen. Heute hatten wir auch nochmal 3. Aber zum Glück machen wir dann die Tore." Zur Stabilität der Defensive: "Wir werfen alles rein. Wir machen nicht immer alles taktisch richtig, aber wenn wir Fehler machen, dann kommen wir über die Intensität, über die Mentalität. Das brauchst du. Da sieht man auch Parallelen, wie es unsere 1. Mannschaft macht. Das verlangen wir und das verlangt Christian (Streich) oben."Die 3. Liga live - MagentaSport zeigt alle Spiele:Montag, 29.08.2022Ab 18.45 Uhr: MSV Duisburg - VfB OldenburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5307236