Nextera Energy: Pullback als Chance für die Bullen!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: NEE ISIN: US65339F1012



Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: NextEra Energy gehört zu den führenden US-Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energie. Der Versorger verfügt dabei über die größte Kapazität für erneuerbare Energien aller nordamerikanischen Betreiber. Im April geriet die Aktie unter Druck und die Kurse fielen rasch, nachdem es unter den EMA-50 ging. Mit dem Mai-Tief wurde dann der Boden gefunden und im Juni sahen wir ein höheres Tief. Das GAP-Up Ende Juli zeigt die enorme Stärke der Aktie, welche sich auch weiter fortsetzte. Diese starke Bewegung wurde im August korrigiert und die Kurse stabilisierten sich am EMA-20.

Chart vom 26.08 .2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 87.86 USD



Expertenmeinung: Bis letzten Freitag sah es so aus, als könnte es der Aktienmarkt schaffen, den Bärenmarkt hinter sich zu lassen. Dann folgte die Notenbanker-Konferenz der Fed in Jackson Hole, welche den Anlegern die Stimmung vermieste. Auch das NextEra-Papier kam Intraday unter die Räder. Die Bullen hätten nun die Möglichkeit diesen Rücksetzer für einen Bounce in Richtung Norden zu nutzen. Sollten die Bären allerdings die Oberhand behalten, ist mit einer deutlicheren Korrektur zu rechnen. Eine mögliche Anspielstation wäre der EMA-50.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu NextEra Energy ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in NEE



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.