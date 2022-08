Von der Realität eingeholt...: Wochenrückblick KW 34-2022 - Das Ende der Erwartungshaltung?

Anzeige / Werbung

Die Finanzmärkte verloren in der vergangenen Handelswoche erneut an Boden, da wieder Bedenken über die Zentralbankenpolitik und die sich abschwächende Welt-wirtschaft aufkamen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Rede von Jerome Powell auf dem "Jackson-Hole'-Symposium löste am Freitag heftige Volatilität aus! Kein Wunder, denn der Fed-Vorsitzende bestätigte, dass man an der Straffung der Geldpolitik in den kommenden Monaten festhalten werde, um die Inflation einzudämmen. Und dass, obwohl sich das Wachstum in den USA voraussichtlich verlangsamen wird. Auf Wochenbasis verloren die Indizes wie DAX -4,23 %, Dow Jones -4,22 % und die Nasdaq 100 -4,82 %.

Bei den Rohstoffen hingegen ging es mit Ausnahme von Blei, das in dieser Woche auf 1.982,- USD pro Tonne zurückfiel, mit den Preisen nach oben. An der LME wird Kupfer mit rund 8160,- USD je Tonne gehandelt. Laut dem jüngsten Monatsbericht der International Copper Study Group ("ICSG') hat sich das Kupferdefizit zwischen Mai und Juni von 34.000 auf 66.000 Tonnen erhöht. Der Goldpreis hingegen ist etwas ins Stocken geraten und liegt derzeit bei rund 1.735,- USD pro Unze, ebenso wie Silber, dessen Preis bei 18,88 USD je Feinunze liegt.

Fazit: "Jackson Hole' - Das Ende der Erwartungshaltung!

Die wichtigsten europäischen Marktindizes beendeten die Woche im Minus. Die Aktienmärkte bereiteten sich auf die Rede des Präsidenten der US-Zentralbank vor, nachdem sie eine Woche lang fieberhaft darauf gewartet hatten. Powell betonte in seiner Rede, dass die Welt mit einem sich beschleunigenden Inflationsdruck zu kämpfen hat, der das Wachstum bedroht. Deshalb werde die Fed alles tun, um die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen. Dafür werde man die Zinssätze in den restriktiven Bereich zurückführen und sogar eine Rezession in Kauf nehmen. Das alles ist eigentlich nichts Neues, allerdings haben sich die Märkte wahrscheinlich wieder deutlich mehr erhofft.

Rohstoffe und Edelmetalle sollten weiterhin gefragt bleiben, davon gehen wir stark aus. Warum, können Sie unter anderem in unseren folgenden zahlreichen Berichten aus der vergangenen Woche nachlesen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,CA1651841027,BMG319201049,US9168961038,CA6752221037,CA2327492005,CA4105841064,CA0548271000,JE00BF0XVB15,CA5651271077,CA5013771053,US82575P1075,ZAE000259701,CA13515Q1037,CA87609L1058,CA48575L2066,CA5777891006,CA4620481099,CA45935R1055,CA36117T1003,CA1368421014,CA2546771072,CA88651M1086,CA02075X1033,CA02074D1087,CA50545P3097,GB00BNR45554