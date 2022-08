Die Zinsangst hat kurz vor dem Wochenende mal wieder gnadenlos zugeschlagen und zu einem regelrechten Ausverkauf an den Börsen geführt. Ob das Thema damit schon verdaut ist oder nicht, bleibt noch abzuwarten. In jedem Fall sind andere Faktoren aber erst einmal in den Hintergrund gerückt.Überhaupt nicht gut wirkte sich das auf die Aktie von TUI (DE000TUAG000) aus, die seit jeher empfindlich auf die Aussicht auf weiter steigende Zinsen reagiert hat. Nach einem kleinen Exodus der Anleger ging es mit dem Titel um 5,27 Prozent in die Tiefe und per Handelsschluss am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...