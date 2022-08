Das Streben nach Unabhängigkeit von russischem Öl und Gas drängt die Politik zu zukunftsweisenden Alternativlösungen. Zwischen Kanada und Deutschland wurde nun ein Abkommen geschlossen, das für die Wasserstoffbranche einen Quantensprung bedeuten dürfte. Die gemeinsame Absichtserklärung, in Wasserstoff zu investieren und einen transatlantischen Lieferkorridor zwischen Kanada und Deutschland einzurichten, markiert den Beginn der Etablierung Kanadas als bedeutenden Wasserstoffproduzenten. Einer der größten Profiteure dürfte dabei das kanadische Unternehmen First Hydrogen werden. CEO Balraj Mann kündigte bereits an, dass "unser 'Hydrogen-as-a-Service-Modell' eine emissionsfreie Ökosystemlösung für Kanada und die restliche Welt sein wird." Die Chancen dafür sind exzellent. Dabei wird First Hydrogen mit einer Marktkapitalisierung von 208,79 Mio. CAD bewertet und liegt noch weit von den milliardenschweren Börsenwerten der Konkurrenzunternehmen entfernt.

