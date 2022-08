DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GASUMLAGE/MITTELSTAND-DEHOGA: Zwei Wirtschaftsverbände, der BVMW und Dehoga, fordern die Bundesregierung auf, die umstrittene Gasumlage des Wirtschaftsministeriums zu stoppen. "Die Gasumlage muss weg. Sie führt dazu, dass Unternehmen und Bürger finanziell ausbluten. Außerdem muss auch die Mehrwertsteuer auf Strom von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden", sagte Markus Jerger, Chef des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft (BVMW), der Bild. Die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Ingrid Hartges, sagte: "Die Gasumlage ist offensichtlich falsch konzipiert. Sie treibt die Gaspreise noch weiter nach oben. Explodierende Gas- und Stromkosten bedrohen die Existenz vieler Firmen. Das darf nicht sein. Die Regierung muss das auf ihrer Klausur in Meseberg in jedem Fall ändern." (Bild)

EU/RUSSLAND/VISA: Die EU-Außenminister werden Informanten zufolge bei ihrem Treffen in Prag ab Dienstag in einem ersten Schritt eine Aussetzung des Abkommens zwischen der EU und Russland über Visumserleichterungen politisch unterstützen. Das berichtet die Financial Times mit Bezug auf drei an den Gesprächen beteiligte Personen. "Es ist unangemessen, dass russische Touristen in unseren Städten und Yachthäfen spazieren gehen", sagte einer der hochrangiger EU-Vertreter. "Wir müssen der russischen Bevölkerung ein Signal geben, dass dieser Krieg nicht in Ordnung ist, dass er nicht akzeptabel ist." Bis Jahresende könnten tiefgreifende Änderungen eingeführt. (Financial Times)

August 29, 2022

