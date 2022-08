Aktien: Twitter unter Druck: Hat Musk doch Recht?

Anzeige / Werbung Der Kurznachrichtendienst Twitter kommt nicht zur Ruhe: Erst scheitet die 44-Milliarden-Dollar-Übernahme durch Tesla-Gründer Elon Musk. Nun erhebt der Ex-Sicherheitschef des US-Unternehmens schwere Vorwürfe. Der 44 Milliarden Dollar schwere Übernahmedeal mit Tesla-Gründer und -Chef Elon Musk scheitert an mutmaßlichen Twitter-Fake Accounts. Nur wenige Wochen später steht der Kurznachrichtendienst wieder in den Negativschlagzeilen. Diesmal übt der Ex-Sicherheitschef des Konzerns schwere Vorwürfe. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Einem Medienbericht zufolge wirft Peiter Zatko Twitter gravierende Mängel beim Datenschutz vor: Der Kurznachrichtendienst habe demnach gegenüber den Regulierungsbehörden irreführende Angaben über Nutzer-Konten und Maßnahmen gegen Hackerangriffe gemacht, hieß es dazu. Twitter soll seine ergriffenen Schutzmaßnahmen übertrieben dargestellt haben. Weiteren Angaben zufolge soll Zatko seine Kollegen vor veralteten Servern gewarnt haben: Er habe von etwa der Hälfte aller Server gesprochen. Sie sollten zudem anfällig gegen Angriffe von Hackern sein. Twitter wies die Vorwürfe laut Bericht intern zurück. Twitter-Aktie korrigiert wieder Die Aktie von Twitter befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend, konnte sich aber in den vergangenen Monaten stabilisieren. Die jüngste Erholung endete an der Abwärtstrendlinie und auch die 200-Tagelinie wurde wieder unterschritten. Der MACD (Momentum) fällt ebenfalls und stützt den kurzfristigen Abschwung. Enthaltene Werte: US0378331005,US73328P1066,US88160R1014,US30303M1027,US90184L1026

