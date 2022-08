Bringt Apple das erwartete Headset noch im Herbst? Das Unternehmen ließ eine Reihe von passenden Markennamen weltweit eintragen. Meta sucht im Cambridge Analytica Skandal einen außergerichtlichen Vergleich. Eine öffentliche Vernehmung von Mark Zuckerberg soll vermieden werden. Forschungserfolg für Bayer. Der Konzern meldete am Sonntag, dass der Medikamentenkandidat Asundexian erfolgreich die Phase II abgeschlossen hat und weiterentwickelt wird.Der asiatische Aktienmarkt holt die starken Kursverluste auf, die New York am Freitagnachmittag vorgegeben hat. ...

