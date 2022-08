The following instruments on XETRA do have their first trading 29.08.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.08.2022Aktien1 IE0009BOA4C9 KALERA PLC2 MX01SI0C0002 Operadora de Sites Mexicanos S.A. de C.V.3 US68620F1030 Orient Overseas [International] Ltd. ADR4 CA02316X1024 Ambari Brands Inc.5 CA35634R1001 Freedom Battery Metals Inc.6 US7628313030 RiceBran Technologies7 US8342033094 Soleno Therapeutics Inc.8 US33749P2002 First Wave BioPharma Inc.9 IT0005504797 KI Group S.p.A.10 CA60255C8850 Mind Medicine (MindMed) Inc.Anleihen1 XS2527421668 Johnson Controls International PLC2 XS2526828996 E.ON SE3 CH1209697551 Thurgauer Kantonalbank4 US87031CAG87 AB Svensk Exportkredit5 FR001400CHC6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale6 DE000A30VT06 Deutsche Bank AG7 XS2492172122 Metropolitan Life Global Funding I8 XS2527451905 Svenska Handelsbanken AB [publ]