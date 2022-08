Hamburg (ots) -Der Rohbau für 48 Eigentumswohnungen und 10 Townhouses im neuen Stadtquartier Jenfelder Au steht. Besonderes Highlight für die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner: der grüne Charakter und eine vielfältige Infrastruktur direkt vor der Haustür. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.Mitten im Herzen des neuen Stadtquartiers Jenfelder Au entwickeln und bauen die Joint Venture-Partner OTTO WULFF und cds Wohnbau Hamburg 48 Eigentumswohnungen und 10 Townhouses. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert.Der Rohbau stehtSeit September 2021 laufen die Bauarbeiten auf Baufeld 16.1 auf Hochtouren. So hat das Joint Venture jetzt den Rohbau für 48 Eigentumswohnungen mit einer Wohnfläche von 53 bis 141 m² fertiggestellt. In den oberen Etagen der 5 Wohnhäuser sind die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit eigenem Balkon und im Erdgeschoss mit eigener Terrasse ausgestattet.Auch der Rohbau für die 10 modernen Townhouses in direkter Nachbarschaft ist bereits abgeschlossen. Die individuellen, dreigeschossigen Häuser bieten den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern mit 4 bis 5 Zimmern Platz zur freien Entfaltung. Auch ein eigener Garten gehört zu den 110 bis 130 m² großen Townhouses.Eine grüne WohlfühloaseStefan Wulff, Geschäftsführender Gesellschafter von OTTO WULFF:"Die Wohnungen und Townhouses in der Jenfelder Au sind perfekt geeignet für Singles, Paare und Familien, die gerne im Grünen und gleichzeitig gut angebunden an die Hamburger City leben möchten. Die großzügigen Freiflächen im grünen Innenhof bieten viel Platz zum Spielen, Erholen und Begegnen - und das ganz ohne störenden Autoverkehr."So befindet sich die Einfahrt zur Tiefgarage auf der Straßenseite und somit außerhalb des Innenhofs. Hier entstehen 59 Pkw-Stellplätze, die allesamt mit einer E-Ladestation ausgestattet sind. Circa 124 Fahrradstellplätze sind ebenfalls in der Tiefgarage vorgesehen.Kita, Schule und Supermarkt direkt vor der TürFrank Gedaschko, Geschäftsführer der cds Wohnbau Hamburg:"Ein weiterer Pluspunkt für die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnungen und Townhouses ist die vielfältige Infrastruktur in der Jenfelder Au. Direkt vor der Haustür befinden sich neben diversen Einkaufsmöglichkeiten mehrere Schulen, Kitas und ein bunter Mix an Sport- und Freizeitangeboten."Innovatives EnergiekonzeptAls erstes großes Wohnquartier überhaupt ist die Jenfelder Au und damit auch ein Großteil der Eigentumswohnungen und Townhouses an den HAMBURG WARTER Cycle® angeschlossen. So werden Schwarzwasser aus den Toiletten, Grauwasser aus Dusche oder Waschmaschine und Regenwasser getrennt gesammelt und jeweils genutzt. In einem quartierseigenen Heizkraftwerk wird das gesammelte Schwarzwasser in klimaneutrale Wärme und Strom umgewandelt.Zusätzlich werden alle Gebäude als KfW-Effizienzhäuser nach dem Standard 55 errichtet.Großes InteresseDie Townhouses und Eigentumswohnungen werden unter dem Namen JENAU vermarktet. Das Interesse ist groß. So sind bereits alle Townhouses und rund 94 Prozent der Eigentumswohnungen verkauft. Die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.In direkter Nachbarschaft zum Projekt JENAU realisieren OTTO WULFF und cds Wohnbau zusätzlich 140 neue Mietwohnungen. Die Übergabe der Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen findet voraussichtlich im November dieses Jahres statt.Mehr Informationen über das Projekt JENAU: www.jenau-hamburg.deÜber das Stadtquartier Jenfelder Au: Im Süden des Hamburger Bezirks Wandsbek wächst das größte Stadtentwicklungsprojekt östlich der Alster. In den kommenden Jahren entstehen auf dem 35-Hektar-Areal der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne mehrere hundert Wohnungen. Mehr als 2.000 Menschen werden hier leben - in erschwinglichen individuellen Stadthäusern und in Geschosswohnungen.Über OTTO WULFF: Seit 90 Jahren schafft OTTO WULFF Lebensräume, die Menschen glücklicher machen. Das Familienunternehmen entwickelt und baut Wohn- und Gewerbeprojekte sowie weitere vielseitige Immobilien wie z.B. Schulen oder Krankenhäuser. An den drei Standorten Hamburg, Berlin und Leipzig beschäftigt OTTO WULFF mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Norddeutschland gehört OTTO WULFF zu den führenden Bauunternehmen und Projektentwicklern. Mit modernen, nachhaltigen und sozialen Konzepten gestaltet OTTO WULFF Leben und Arbeiten für eine bessere Zukunft.www.otto-wulff.deÜber cds Wohnbau: Die cds Wohnbau Unternehmensgruppe mit Sitz in Berlin, Frankfurt und Hamburg entwickelt und vermarktet seit 2002 erfolgreich wohnwirtschaftliche Projekte. Anspruchsvolle Wohnensembles für mehr Lebensqualität und einer nachhaltigen Wertentwicklung in attraktiven Lagen zu schaffen, steht im Mittelpunkt des Engagements. cds Wohnbau hat sich in den Jahren zu einem bedeutenden und beständigen Bauträger in Deutschland entwickelt. www.cds-wohnbau.dePressekontakt:Lorina RehnStellvertretende PressesprecherinTel.: +49 40 73624 398Mobil: +49 173 377 2645lrehn@otto-wulff.deImpressum: cds und Wulff Wohnbau Hamburg GmbH & Co. KG, Archenholzstraße 42, 22117 Hamburg | Amtsgericht Hamburg: HRA 118140 | Geschäftsführer: Frank Gedaschko, Andreas SeitheOriginal-Content von: OTTO WULFF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147170/5307348