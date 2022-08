Im schwachen Marktumfeld verliert auch die Aktie des in der Krise steckenden Gasversorgers Uniper weiter an Boden. Der MDAX-Titel markiert einmal mehr ein neues Rekordtief und kann die beispiellose Talfahrt somit nach wie vor nicht beenden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat derweil vor einem Zusammenbruch von Uniper gewarnt.Sollte die in der Kritik stehende Gasumlage zurückgezogen werden, könnte Uniper zusammenbrechen, so Habeck am Freitag. "Die technischen Details dieser Umlage können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...