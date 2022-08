DJ EUREX/Renten-Futures nach Powell weiter kräftig unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig im Minus zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen vor Eröffnung der Kassamärkte. Der Schock nach den drastischen Aussagen von US-Notebankchef Jerome Powell dürfte noch lange brauchen, bis er abgearbeitet ist. Vor allem die Aussicht auf länger höhere Zinsen sei in den langlaufenden Kontrakten noch nicht eingepreist, heißt es am Rentenmarkt. Entsprechend stürzt vor allem der Buxl-Futures der 30-jährigen Bundesanleihen um 168 Ticks ab auf 165,96 Prozent.

Dazu flacht sich nach Händlerangaben auch die europäische Zinskurve ab, da auch die EZB mit höheren Zinsschritten nachziehen muss und die Aussichten rezessiv seien. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 91 Ticks auf 148,55 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 148,95 Prozent und das -tief bei 148,25 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 25.600 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 49 Ticks auf 123,41 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2022 02:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.