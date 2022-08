Fuer folgende Geschaefte in der ISIN US6311031081, Wertpapier-Name: NASDAQ INC. DL -,01 , wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Datum Zeit Volumen Preis

29.08.2022 08:01:13 93 180

Fair Value lt. Antragsteller: 60 EUR

NASDAQ-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de