Nachdem das Committee for Medicinal Products for Human Use ("CHMP") der Europäischen Arzneimittel-Agentur ("EMA") eine positive Stellungnahme für FYB201, einem Biosimilar zu Lucentis, im Juni abgegeben hatte, folgte jetzt die endgültige Zulassung der europäischen Kommission. Mit der europäischen Markteinführung von Ranivisio befindet sich Formycon im Übergang zu einer neuen Unternehmensphase. Der Vertrieb erfolgt mit dem Partner Teva. In Korrekturphasen bleibt die Aktie kaufenswert.





