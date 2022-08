News von Trading-Treff.de Die kurze Rede von FED Chef Powell hat die Märkte am Freitag ordentlich in Bewegung versetzt. Die Zinsen sind seitdem wieder am Steigen, während die Indices schwächer reagieren. Zudem ist der US-Dollar erneut gefragt. Doch was für das Trading wichtig ist: Wie reagieren die Marktteilnehmer in der neuen Handelswoche auf die Bewegungen vom Freitag? DAX, Gold, Silber, WTI und EURUSD in der Live-Analyse Tickmill's LIVE-Besprechung: ...

