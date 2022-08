Beim Treffen der Notenbanken in Jackson Hole war es nicht nur die Fed in Gestalt von Jerome Powell, die Hoffnungen auf eine Zinswende eine Absage erteilt hatte, sondern auch Vertreter der EZB wie Isabel Schnabel fürchten eine weiteres Ausufern der Inflation, das dann das Vertrauen in unser Geldsystem zerstören würde. Damit ist der Aktien-Rally seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...