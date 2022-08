Die wichtigsten Nachrichten des Tages in der schnellen Übersicht. Heute erneut mit Bayer, Airbus und neuen Entlastungen für die Bürger. DEUTSCHLAND/SPD/ENTLASTUNG - Die SPD-Bundestagsfraktion will eine Energiekrise und soziale Härten im Winter mit drastischen Maßnahmen verhindern. In dem Entwurf der Fraktionsführung für die Klausurtagung am 1. und 2. September, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, wird ein ganzes Maßnahmenbündel vorgeschlagen, ...

