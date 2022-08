Wochenausblick: Die Q2-Saison ist weitestgehend vorüber dennoch gibt es vereinzelt Nachzügler, die ihre Halbjahreszahlen veröffentlichen und Hauptversammlungen abhalten.

Werbung



Auf der Seite der Konjunktur erwarten uns in den kommenden Wochen vermehrt Zahlen zu dem Bruttoinlandsprodukt (BIP), den Arbeitslosenzahlen sowie Verbraucherpreise von unterschiedlichen Ländern.



Durch das weitestgehend Ende der Q2-Saison gibt es für den Quartalszahlenliebhaber diese Woche etwas weniger zu sehen. Viel interessanter sind in der kommenden Woche die konjunkturseitigen Daten und Kennzahlen zum allgemeinen Wirtschaftsklima.



Montag

Die Woche beginnt mit den Halbjahreszahlen von Adler Group um 07:00 Uhr und Steinhoff führt den Start mit seinem Q3 Trading Update gegen 9:00 Uhr fort. Im Laufe des Tages veröffentlicht ebenfalls B.R.A.I.N Biotechnology AG seine Quartalszahlen. Auf der konjunkturellen Seite gibt es am Montag Einblicke in das BIP von Schweden (Q2/22) und die Türkei veröffentlicht ihre Handelsbilanz vom Juli. Irland wird seinen Einzelhandelsumsatz gegen 12:00 Uhr für den Juli veröffentlichen.

Hinweis: Die Börsen haben aufgrund eines Feiertages in Großbritannien geschlossen.





Dienstag

Den Dienstag beginnt das Unternehmen Deutsche Euroshop mit der Hauptversammlung im Onlineformat um 10:00 Uhr. Flataxdegiro veröffentlicht seine detaillierten Halbjahreszahlen gegen 18:00 Uhr.



Im Bereich der Konjunkturdaten gibt es am Dienstag Informationen über die Japanische Arbeitslosenquote vom Juli sowie erste BIP Zahlen seitens der Tschechen. In Deutschland werden für einzelne Bundesländer wie beispielsweise Hessen, Bayern Sachsen, Brandenburg (…) die Verbraucherpreise vom August veröffentlicht. Auch für das beliebte Urlaubsplan Spanien werden am Dienstag die Verbraucherpreiszahlen für den August veröffentlicht.

Mittwoch

Den Mittwoch eröffnet Bertelsmann um 09:00 Uhr mit seinen Halbjahreszahlen. Anschließend findet die Hauptversammlung im Onlineformat um 10:00 Uhr von der Adler Group sowie von Lang & Schwarz statt. NordLB als auch die Firma Sto veröffentlichen ebenfalls um diese Uhrzeit ihre Halbjahreszahlen.



Ein Tag voller Konjunkturdaten: Angefangen mit einigen BIP Zahlen des zweiten Quartals von beispielsweise Portugal, Österreich, Belgien und der Türkei werden auch Frankreich diese im Laufe des Tages veröffentlichen.



Auch Verbraucherpreisdaten vom August bleiben nicht aus. Die Eurozone, Italien, Portugal, Frankreich und weitere gewähren Einblicke in ihre Zahlen. Deutschland wird gegen 09:55 Uhr die Arbeitslosenzahlen für den August veröffentlichen. Abschließend bleibt zu erwähnen, dass die USA gegen 16:30 Uhr den EIA-Ölbericht (Wochenbasis) publizieren wird.

Donnerstag

Der Donnerstag ist der kleine Freitag. So gibt es heute im Laufe des Tages nur von der Broadcom Inc. die Q3 Zahlen. Die USA veröffentlicht hinzukommend ihre PKW Absatzzahlen vom August.



Konjunkturell veröffentlicht die Schweiz ihre Verbraucherpreise vom August sowie den Einzelhandelsumsatz vom Juli. Seitens der gesamten Eurozone wird im Bereich der Arbeitslosenquote vom Juli 2022 Klarheit geschaffen.

Freitag

Auf den kleinen Freitag folgt der große Freitag und läutet somit schon das Wochenende ein. Um 11.30 Uhr stellt Henkel im Rahmen einer Pressekonferenz ein neues Waschmittel vor.



Auf Seiten der Konjunktur startet Deutschland gegen 08:00 Uhr mit den Im- und Exportzahlen aus dem Juli. Spanien veröffentlicht seine Arbeitslosenzahlen für den August um 09:00 Uhr. Für die Eurozone gibt es Informationen im Bereich der Erzeugerpreise des Julis. Von Seiten der USA gibt es Einblicke in den Arbeitsmarktbericht für den August, sowie Informationen über den Auftragseingang Industrie für den Juli.

