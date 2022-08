Heftiger Rückschlag: Die deutschen Aktienbörsen sind in der vergangenen Woche trotz teilweise relativ erfreulicher Konjunkturdaten kräftig unter die Räder gekommen. Nachdem die Kurse bereits zu Wochenbeginn deutlich verloren hatten, hatten sich die Märkte danach zunächst stabilisiert, rutschten dann aber im Nachmittagsgeschäft am Freitag nochmals sehr deutlich ab. Grund dafür waren vor allem Zinssorgen. So hatte beispielsweise ...

