Besonders Aktien aus dem Bereich alternative Energien wurden letzte Woche viel getradet. Ob sie ge- oder verkauft wurden und welche Wertpapiere unserer Trader sonst noch viel gehandelt haben, erfährst du hier. Quelle: Kevin Ku, pexels.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen # Name Performance 7 Tage gekauft ua in diesem wikifolio 1 Albemarle 7.77% Lithium und Elektromobilitaet 2 Plug Power 8.76% Tech & GreenTech Aktienwerte 3 Encavis 5.55% Marktsentiment 4 Canadian Solar 6.97% Responsible Investing 5 Livent 15.99% Intelligent Matrix Trend Fear of missing out oder ...

