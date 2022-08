Cerrado Gold Inc. gab am Freitag seine operativen und finanziellen Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt. Die Produktion belief sich während der drei Monate auf 11.296 Unzen Gold und 28.721 Unzen Silber. Im ersten Quartal 2022 waren dagegen 13.007 Unzen Gold und 27.107 Unzen Silber produziert worden. Die All in Sustaining Costs betrugen im Juniquartal 1.409 $ je Unze Gold.



Das Unternehmen generierte in den drei Monaten einen Umsatz von 20,3 Mio. $ aus dem Verkauf von 10.981 Unzen Gold und 27.775 Unzen Silber zu einem durchschnittlichen erzielten Preis pro verkaufter Goldunze von 1.795 $ und einem Preis pro verkaufter Silberunze von 22,43 $. Im Vergleich dazu betrugen die Umsätze im ersten Quartal 27,4 Mio. $.



Das bereinigte EBITDA belief sich im zweiten Quartal auf 3,0 Mio. $, was einem Rückgang von 6,7 Mio. $ gegenüber dem Vorquartal entspricht, der auf die geringere Produktion und einen etwas niedrigeren erzielten Verkaufspreis in diesem Zeitraum zurückzuführen ist.



