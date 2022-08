BioNTech hat in der vergangenen Woche auch bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA den Zulassungsantrag für einen an die aktuellen Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Corona-Impfstoff vervollständigt. Zudem äußerte sich das Unternehmen zu den Patentrechtsvorwürden des US-Konkurrenten Moderna.Wie das Mainzer Unternehmen und sein US-Partner am Freitag mitteilten, bestehe der bivalente Impfstoff aus 15 µg mRNA, die für das Spike-Protein des Wildtyps von SARS-CoV-2 kodiert, das auch in ...

