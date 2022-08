Im schwachen Marktumfeld geraten zu Wochenbeginn die Aktien aus der Energiebranche unter Druck, die sich zuletzt noch gut geschlagen hatten. Auch die RWE-Aktie büßt an Boden ein. Das Minus von rund fünf Prozent in der Spitze wurde zwar reduziert, dennoch drücken mehrere Faktoren auf die Stimmung.So wird durch die steigenden Zinsen die Finanzierung von Wind- und Solarparks teurer. Hinzu kommt die Gaskrise, die für die Versorger das bestimmende Thema bleibt. Zudem wird in Deutschland nach wie vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...