Die RWE-Aktie fällt heute um rund 2,5% in den Keller und befindet sich damit unter den Verlierern im Dax. Dennoch können RWE-Aktionäre in den vergangenen sechs Monaten noch ein kleines Plus von rund 4% verbuchen. Das langfristige Bild: Im Fokus: RWE-Aktie In den vergangenen zehn Jahren weist das Papier von RWE einen Gewinn von durchschnittlich +2,1% p.a. aus. Ein Einsatz in...

Den vollständigen Artikel lesen ...