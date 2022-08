Nürnberg (ots) -Auch in der heutigen Zeit gilt: Auf NORMA können sich die Kunden verlassen! Dies unterstreicht die heutige Preissenkung auf sieben verschiedene Grill- und Wurstartikel aus dem Kühlregal.So ist zum Beispiel die Edelsalami, 150 g, von GUT BARTENHOF ab sofort für 1,49 Euro statt der gewohnten 1,59 Euro zu haben. Aber auch viele Dauerwurstaufschnitte der Eigenmarke GUT BARTENHOF wie Katenrauchwurst, 200 g oder Cervelatwurst, 200 g stehen ab heute für 1,69 Euro statt für 1,79 Euro bei NORMA in den Kühlregalen.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):GUT BARTENHOF, Edelsalami, 150 gBislang: 1,59 EURJetzt: 1,49 EURGUT BARTENHOF, Katenrauchwurst, 200 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,69 EURGUT BARTENHOF, Cervelatwurst, 200 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,69 EURGUT BARTENHOF, Salami, 200 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,69 EURGUT BARTENHOF, Delikates Kochhinterschinken, 200 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,69 EURWolf, Original Thüringer Rostbratwurst, 500 gBislang: 3,99 EURJetzt: 3,79 EURWeimarer, Feine Rostbratwurst, 6 x 90 gBislang: 3,99 EURJetzt: 3,79 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5307645