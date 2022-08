Wird Valnevas (WKN: A0MVJZ) Corona-Impfstoff doch noch zum Erfolg? Nachdem die WHO nun das Mittel ausdrücklich empfiehlt, präsentiert der Wirkstoffentwickler heute neue positive Studienergebnisse: Erstmals zeigt sich der Totimpfstoff made in France auch als heterologer Booster hochwirksam. Die Aktie klettert an der Pariser Euronext prompt um rund +2% auf 9,43 €. Valneva ist ein französisches Biotechunternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die ...

