Linz (www.anleihencheck.de) - Die Rede von FED-Präsident Jerome Powell vergangen Freitag in Jackson Hole verdeutlichte die Entschlossenheit der amerikanischen Notenbank, erfolgreich gegen die hohe Inflation in Amerika vorzugehen, auch wenn diese noch länger anhalten könnte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...