K+S: Nach dem Pullback könnte die Kursrally weitergehen!

Breakout-Pullback Trading-Strategie



Symbol: SDF ISIN: DE000KSAG888



Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: K+S (Kali + Salz) ist ein deutsches Bergbauunternehmen, das seine Schwerpunkte in der Kali- und Salzförderung hat. Mit kali- und magnesiumhaltigen Produkten für die Landwirtschaft, industrielle, technische und pharmazeutische Anwendungen ist K+S in Europa der mit Abstand größte Anbieter. Nach einem starken Anstieg im heurigen Jahr, musste die K+S-Aktie ordentlich Federn lassen. Vom April-Hoch bei 36 Euro halbierten sich die Kurse bis in den Juli. Hier konnte man das Papier am Tief bei 18 Euro einsammeln. Danach stabilisierten sich die Kurse und eine Bodenbildung startete. Mit dem Breakout auf ein höheres Verlaufs-Hoch letzten Freitag, war die Chance auf eine nachhaltige Trendwende vorhanden. Es liegt nun an den Bullen, diese Möglichkeit nochmals bei den Hörnern zu packen.

Chart vom 29.08 .2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 24.11 EUR



Expertenmeinung: K+S profitiert von einer starken Nachfrage und hohen Preisen bei Düngemitteln, welche durch den Ukraine-Krieg noch zusätzlich befeuert werden. Damit die Aktie den Turbo zünden kann, müssen die Bullen nach dem Intraday-Rücksetzer von letztem Freitag weiter am Ball bleiben. Mit Kursen oberhalb aller wichtigen gleitenden Durchschnitte hat die Aktie ein Bollwerk an Unterstützungen im Rücken. Ein freundlicher Gesamtmarkt dürfte zahlreiche Anleger anlocken. Weiterer Kaufdruck würde die bullischen Aussichten bestätigen.



Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu K+S ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in SDF



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.