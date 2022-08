In Folge der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell verlor die Aktie des Wasserstoffunternehmens Nel bereits am Freitag deutlich. Am Montag kommt es für die Anleger noch dicker, mit einem Minus von acht Prozent fallen die Papiere unter eine wichtige Unterstützung und generieren so ein neues Verkaufssignal.Aktuell notiert die Aktie bei circa 1,43 Euro und damit unter der Marke von 1,48 Euro, die zuletzt bereits mehrmals als Unterstützung diente. Damit verlässt das Papier nicht nur die seit Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...