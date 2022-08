Die Rede von Fed-Chef Powell in Jackson Hole hat die nächste Verkaufswelle im Gold ausgelöst. Der Goldpreis stürzte in der Folge auf ein Tief bei 1.721 US-Dollar. Trotz anhaltender Kriegs-, Inflations- und Rezessionssorgen geht es für das Edelmetall weiter abwärts. Jerome Powell betonte am Freitag, dass der Kampf gegen die Inflation Priorität hat. Mit unerwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...