Am vergangenen Freitag hat der US-Notenbankchef Jerome Powell in seiner Rede weiter steigende Zinsen in Aussicht gestellt und damit den US-Aktienmarkt auf Talfahrt geschickt. Auf neue Mehrjahreshochs klettern hingegen zum Wochenauftakt die Renditen für US-Staatsanleihen. Aus diesem Grund sind die steigenden Anleiherenditen Gift für den Aktienmarkt. Wie DER AKTIONÄR berichtete, hat die US-Notenbank am vergangenen Freitag weitere Leitzinsanhebungen angekündigt und damit für Verkaufsdruck an der Wall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...