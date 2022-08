Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach enttäuschenden Einkaufsmanagerindex-Zahlen (PMI) letzte Woche dürften sich die Märkte diese Woche auf die aktuellen ISM-Zahlen zum Verarbeitenden Gewerbe und die Arbeitsmarktzahlen konzentrieren, so die Analysten von Postbank Research.Sollten diese enttäuschen, würde dies der "Rezessions"-Fraktion in die Hände spielen. Auch die Renditen amerikanischer Staatsanleihen hätten in den letzten Wochen die Furcht vor einer Wachstumsabschwächung in den USA zum Ausdruck gebracht. Der Renditeabstand zwischen zehnjährigen und zweijährigen US-Staatsanleihen bleibe negativ (-32 bp). Während sich der Markt für US-Staatsanleihen in den letzten Wochen durch steigende Volatilität ausgezeichnet habe (beispielsweise habe der MOVE-Index in den letzten Tagen rasant zugelegt), dürften die Preisschwankungen angesichts der unsicheren Konjunkturaussichten hoch bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...