Aktienexperte Uwe Lang ist sich sicher, dass wir auf eine Rezession zusteuern. Was das für den DAX und drei ausgewählte Einzelwerte - Biontech, Linde und T-Mobile US - bedeutet, erläutert er im Interview bei w:o TV.

In unruhigen Marktphasen wie wir sie derzeit haben, sehnt man sich nach einer Einordnung eines langjährigen Marktbeobachters. Finanzmarktanalyst Uwe Lang beurteilt das Marktgeschehen schon seit 50 Jahren.

Die inverse Zinskurve - laut Lang ein eindeutiges Indiz für eine bevorstehende Rezession. Die Börsenmonate September und Oktober gelten zudem statistisch als schlechteste Börsenmonate, in denen Anleger sehr vorsichtig sein müssten, so Lang. Wann es nach dem Crash dann am Markt wieder aufwärts gehen könnte und wie der Aktienexperte die Werte Biontech, Linde und T-Mobile US einschätzt, sehen Sie im Video.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Steigen Sie ein in die Grundlagen der Charttechnik und laden Sie sich den neuen Fast Break-Report "4 gewinnt" von Stefan Klotter jetzt kostenlos hier herunter!

Enthaltene Werte: DE0008469008,US8725901040,IE00BZ12WP82,US09075V1026