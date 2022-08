DJ PTA-News: Altech Advanced Materials AG: ERWEITERUNG DES ALTECH FORSCHUNGSLABORS ZUR HERSTELLUNG VON LI-IONEN POUCH-ZELLEN-BATTERIEN

Heidelberg (pta026/29.08.2022/13:50) - * Erweiterung des Forschungs- und Entwicklungslabors in Perth, Australien * Herstellung von Li-Ionen Pouch-Zellen-Batterien vorgesehen * Scale-up der Anodenmaterialproduktion mit einem zusätzlichen Spezialoffen zur keramischen Behandlung

Altech Advanced Materials AG (AAM / das Unternehmen) (FRA: AMA1) gibt bekannt, dass die Altech Chemicals ("Altech") im Rahmen ihrer Kooperation mit AAM zur Herstellung des beschichteten Anoden-Verbundmaterials Silumina AnodesT ihre Forschungs- und Entwicklungslaboratorien in Perth, Westaustralien, erweitert hat. Die technische Erweiterung ermöglicht die Herstellung von Li-Ionen Batterien im Pouch-Zellen-Bauformat und somit die Anwendung und Forschung von Silumina AnodesT für Hochleistungsanwendungen in der Elektromobilität.

Mit eigenen Produktions- und Testeinrichtungen für Pouch-Zellen können Anwendungen von Silumina AnodesT Material unter jeglichen thermischen und physikalischen Bedingungen getestet werden, bei denen die Zelle beispielsweise außerhalb der Nennspannungs- und -stromgrenzen betrieben wird. Die Pouch-Zelle ist eine weit verbreitete Bauform der Lithium-Ionen-Batterie und besteht aus einer vakuumverpackten dünnen Platte, in der mehrere Schichten dünner Kathoden- und Anodenelektroden angeordnet sind. Leitende Folienlaschen, die mit der Elektrode verschweißt und mit dem Beutel versiegelt sind, führen die positiven und negativen Pole nach außen. Das Pouch-Zellen-Design wird derzeit hauptsächlich in der Industrie und Elektromobilität angewendet.

Die Herstellung einer Pouch-Zelle mit mehreren Schichten erfordert mehr Anodenmaterial und zusätzliche Zellherstellungs-Montageanlagen. Insbesondere hat Altech einen größeren Spezialoffen zur keramischen Behandlung in seinen Forschungs- und Entwicklungslaboren in Perth installiert und in Betrieb genommen. Der neue Ofen ist in der Lage, größere Mengen Silumina AnodesT pro Charge herzustellen.

Die neue Forschungseinrichtung wird den Markteintritt von Silumina AnodesT weiter beschleunigen.

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A2LQUJ6) mit Sitz in Heidelberg ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt für Lithium-Ionen-Batterien und damit am stark wachsenden Bereich der Elektromobilität sowie an der erwarteten Marktentwicklung für weitere Anwendungen von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) zu partizipieren.

Weitere Informationen unter: http://www.altechadvancedmaterials.com

Aussender: Altech Advanced Materials AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-82 E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com Website: www.altechadvancedmaterials.com

ISIN(s): DE000A2LQUJ6 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

