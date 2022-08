Lukrative Börsen-Chancen - Sichern Sie sich den neuen kostenlosen Report "4 gewinnt" von Chart-Profi Stefan Klotter: https://bit.ly/3PZ2k7x Die inverse Zinskurve - laut Aktienexperte Uwe Lang ein eindeutiges Indiz für eine bevorstehende Rezession. Die Börsenmonate September und Oktober gelten zudem statistisch als schlechteste Börsenmonate, in denen Anleger sehr vorsichtig sein müssen, so Lang. Wann es nach dem Crash dann am Markt wieder aufwärts gehen könnte und wie der Aktienexperte die Werte Biontech, Linde und T-Mobile US einschätzt, sehen Sie im Video. 00:00 Einleitung 00:17 Vorstellung Lang 00:40 Inverse Zinskurve 01:27 Crash 02:20 Rezession 02:31 DAX 03:31 Biontech 04:55 Linde 06:22 T-Mobile US