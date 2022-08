DJ PTA-News: Kontron AG: Kontron erwirbt von Kapsch TrafficCom den Geschäftsbereich öffentlicher Verkehr in Spanien

Linz (pta030/29.08.2022/14:00) - Linz, 29.08.2022: Kontron (www.kontron.ag, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) hat über die Kontron Transportation GmbH (Österreich) mit Kapsch TrafficCom eine Vereinbarung über den Erwerb des Geschäftsbereichs öffentlicher Verkehr in Spanien getroffen, welcher in der Kapsch TrafficCom Konzerngesellschaft Arce Mobility Solutions, S.A. gebündelt ist. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich behördlicher Freigaben. Der Bereich öffentlicher Verkehr zählt nicht zum strategischen Kerngeschäft von Kapsch TrafficCom.

Die Kontron Transportation GmbH ist ein führender Anbieter von End-to-End Kommunikationssystemen für Bahnen. Das Unternehmen bietet auch Ticketinglösungen für den öffentlichen Verkehr an und erweitert dieses Geschäft durch die Übernahme. Im letzten Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete Arce Mobility Solutions, S.A. einen Umsatz von EUR 11,2 Mio. und beschäftigt mehr als 115 MitarbeiterInnen.

Mit dem Unternehmenserwerb werden relevante Vorteile erwartet: Der Technologiekonzern erweitert das eigene Produktportfolio und steigert die internen Ingenieur-Kapazitäten. Darüber hinaus erhöht die Kontron Transportation GmbH ihre Präsenz im Bereich öffentlicher Verkehr am iberischen Markt und baut das bestehende Geschäft weiter aus.

Über Kontron

Der Technologiekonzern Kontron AG (www.kontron.ag, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT/ seit 2. Juni 2022 KTN) - ehemals S&T AG - ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im TecDAX® und SDAX® der Deutschen Börse notierte Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von smarten Lösungen für eine Vielzahl von Branchen. Mit einer bekannten Marke und eigenen Technologien in den Bereichen Smart Factory, Bahnkommunikationssysteme, Kommunikationslösungen und Smart Energy ist Kontron der vertrauenswürdige Partner, der Unternehmen bei der digitalen Transformation in verschiedenen Branchen unterstützt, um ihre Zukunftsziele zu erreichen. Unter der Marke S&T zählt das Unternehmen als Systemhaus zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen wie etwa Rechenzentrums- und SAP-Betrieb, Workplace Management, IT-Security, oder IT-Consulting in Zentral- und Osteuropa.

Über Kontron Transportation

Kontron Transportation GmbH ist ein international führender Anbieter von End-to-End-Kommunikationslösungen für Mission-Critical Networks. Zum Kernkundensegment zählen vor allem Eisenbahnen und öffentliche Verkehrsmittel in ganz Europa. Kontron Transportation investiert in Forschung und treibt die Entwicklung der nächsten Generation von Breitbandlösungen für Mission-Critical Networks voran, zum Beispiel als assoziiertes Mitglied der europäischen Forschungsinitiative Shift2Rail. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter, hat 10 Standorte in ganz Europa und seinen Hauptsitz in Wien.

Über Kapsch TrafficCom

Kapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei. Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen. Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschafteten 4.220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund EUR 520 Mio.

