Rezension: Afrika First!

Im Laufe der Jahre, ach was - Jahrzehnte, habe ich an den Börsen grundsätzlich die Erfahrung gemacht:Unternehmen mit Familien im Hintergrund (Gründer/Großaktionär...) gefallen mir.Und zwar besser als börsennotierte Gesellschaften, bei denen (angelsächsische) Finanzinvestoren das Sagen haben. Denn während Letztere - naturgemäß und durchaus legitim - auf einen schnellen gewinnbringenden "Exit" aus sind......sind Familiengesellschafter tendenziell mehr am langfristigen Gedeihen des jeweiligen Unternehmens interessiert. Außerdem achten Sie tendenziell mehr auf faire Arbeitsverhältnisse und schönen Umgang mit Ressourcen = Mutter Erde....so zumindest mein unmaßgeblicker Eindruck.Das Thema "Familienunternehmen" habe ich bereits einige Male hier bei "Ethische Rendite" thematisiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...