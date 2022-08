DGAP-News: BitDD / Schlagwort(e): Sonstiges

BitDD: Globale Plattform BitDD bietet schnellen, sicheren Handel mit Kryptowährungen



29.08.2022 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Globale Plattform BitDD bietet schnellen, sicheren Handel mit Kryptowährungen LOS ANGELES, USA - Media OutReach - 29. August 2022 - BitDD.co, eine in den USA zertifizierte Kryptobörse, sorgt für mehr Vertrauen und Glaubwürdigkeit in einer Branche, in der mehr als 80 % der Handelsplattformen nicht zertifiziert sind und die aktuell eine Phase der Volatilität erlebt. Höchste Compliance- und Sicherheitsstandards Damit die Nutzer Vertrauen in die Börse haben können, besitzt BitDD eine Money Service Provider (MSB) Lizenz vom US-Finanzministerium, die Gelddienstleistungsunternehmen einschließlich digitaler Währungen, virtueller Währungstransaktionen und internationaler Zahlungen reguliert. BitDD bietet neuen Nutzern zudem eine kostenlose Unterstützung durch einen Experten für digitalen Handel, um ihnen zu vermitteln, wie man die Plattform sinnvoll nutzt und von den einzigartigen Funktionen und Vorteilen profitiert. Rebranding für Wachstum BitDD wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Los Angeles (USA) und Malaysia. Das Unternehmen wächst schnell und hat vor Kurzem ein Rebranding durchgeführt und eine neue, benutzerfreundliche Website vorgestellt, die mehr als 500.000 Kunden zählt und bis 2023 voraussichtlich über 2 Millionen Nutzer weltweit haben wird. BitDD konzentriert sich hauptsächlich auf Stablecoins und bietet Nutzern auf der ganzen Welt fortschrittliche Services im Bereich Devisen- und Derivatgeschäfte für digitale Vermögenswerte wie BTC, ETH und USDT. Bei Stablecoins handelt es sich um Kryptowährungen, die an einen Reservewert gebunden sind, z. B. an eine Fiat-Währung wie den US-Dollar oder einen Rohstoff wie Gold, der durch reale Reservewerte abgesichert ist. Dadurch sind sie selbst in einem sich schnell verändernden Markt weniger anfällig für heftige Preisschwankungen. Erfahrung und Expertise BitDD's Mission ist es, einem breiteren globalen Publikum vertrauenswürdige Handelsmöglichkeiten mit digitalen Vermögenswerten anzubieten, indem es Krypto zugänglicher, zuverlässiger und einfacher macht. Gleichzeitig baut das Unternehmen enge Beziehungen zu Aufsichtsbehörden und Bankenpartnern in der traditionellen Finanzwelt auf. Alex Lum, Marketingdirektor bei BitDD, meint: "Viele Menschen sind an Kryptowährungen interessiert, denken aber, dass sie zu kompliziert sind und wissen nicht, wem sie online vertrauen können, um das Risiko zu minimieren. Unsere Direktoren verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Finanzinvestitionen, darunter Handelssysteme, Kontrolle, Abrechnung und Sicherheitsmanagement, kombiniert mit einem tiefen Verständnis der Blockchain-Kryptobranche." Zu den attraktiven Vorteilen von BitDD gehören: Exklusive "Fast Trades" Fast Trade ist ein Set von hochmodernen Datenanalysetools, die dabei helfen, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen und schneller Gewinne zu erzielen. Mit den benutzerfreundlichen Fast Trade Tools hebt sich BitDD von anderen Handelsplattformen ab. 0 % Transaktionsgebühren für 90 Tage Neu registrierte Nutzer können innerhalb der ersten 90 Tage ohne Handelsgebühren handeln und verdienen. Dies ermutigt neue Nutzer, mit mehr Selbstvertrauen zu handeln. Kostenlose Kryptowährung Tether (USDT) Je mehr ein neuer Trader auf die Plattform einzahlt, desto mehr kostenlose USDT verdient er, bis zu einem Wert von 500 USDT. Schneller Einstig mit VIP-Kundenbetreuer Neue Nutzer können sich an einen VIP-Kundenbetreuer wenden, um zu erfahren, wie sie die Vorteile von BitDD's einzigartigen Funktionen und das Prämienpotenzial nutzen können. Weitere Informationen finden Sie unter https://bitdd.co/ Medienkontakt: Ian Gerry, Bluemango Asia ian@blueorangeasia.com

29.08.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de