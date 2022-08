Der Bitcoin ist am Samstagmorgen wieder unter die psychologische Marke von 20.000 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Vor allem geldpolitische Risiken gehen zulasten von riskanten Anlageklassen wie Bitcoin und Co. Nun droht eine Fortsetzung der jüngsten Verlustserie. Auch am Montagmorgen notiert der Bitcoin zunächst weiter unterhalb der 20.000-Dollar-Marke. Von Timo Emden. Inflations- und Zinssorgen sind wieder zurück ...

Den vollständigen Artikel lesen ...