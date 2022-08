Es war ein heißer August für die Meme-Trader von Bed Bath & Beyond. Wie eine Rakete schoss die Aktie nach oben - doch zum Mond hat man es nicht geschafft.Rauf zum Mond ("to the moon") wollten die WallStreetBets-Spekulanten die Aktie von Bed Bath & Beyond schießen. Dank neuer Short-Squeeze-Fantasien und Ryan Cohen, dem neuen Astronauten im Cockpit, war der Treibstofftank der Reddit-Rakete auch prall gefüllt. Doch Cohen drückte einen Knopf, der das (T)raumschiff zum Implodieren brachte.

Den vollständigen Artikel lesen ...