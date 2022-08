Honda und LG Energy Solution haben eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures für die Produktion von Batterien in den USA geschlossen, die in den Elektromodellen von Honda und Acura für den nordamerikanischen Markt zum Einsatz kommen sollen. Gemäß der Vereinbarung werden der japanische Autohersteller und der südkoreanische Batterielieferant insgesamt 4,4 Milliarden US-Dollar in das Werk investieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...