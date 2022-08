Die Zinswende bringt einen großen Rattenschwanz an Problemen mit sich und eines davon sehen viele beim Immobilienmarkt. Dort wird bereits mit dem nächsten großen Crash gerechnet und zumindest in den USA zeigt sich bereits, dass mancherorts die Kaufpreise deutlich zurückgehen.Hierzulande machen sich Anleger eben deshalb rund um Vonovia (DE000A1ML7J1) große Sorgen. Die Erwartung vieler Börsianer ist, dass der Vermieter seine besten Zeiten hinter sich haben könnte, was sich auch im Aktienkurs widerspiegelt. Der purzelte auf Jahressicht um 42,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...