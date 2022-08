(shareribs.com) Toronto 29.08.2022 - Der kanadische Cannabisproduzent Aurora Cannabis hat die Übernahme von Bevo Agtech angekündigt. In den USA wird weiter um die Legalisierung von Cannabis gerungen. Der Optimismus lässt nach.Aurora Cannabis hat in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass man 45 Mio. CAD für die Übernahme einer Kontrollmehrheit von 50,1 Prozent an Bevo Agtech gezahlt habe. Bevo Agtech ...

Den vollständigen Artikel lesen ...