Edmonton - 29. August 2022 - Benchmark Metals Inc. (das "Unternehmen" oder "Benchmark") (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) - Das Unternehmen gibt bekannt, dass sein Mitgründer und Chief Financial Officer, Sean Mager, sowie die qualifizierte Person, Michael Dufresne, P. Geol., als Directors des Unternehmens zurückgetreten sind, um zwei neue unabhängige Directors im Board of Directors (das "Board") willkommen zu heißen. Keith Peck und Peter Gundy nehmen ihren Platz ein. Sean Mager bleibt weiterhin Chief Financial Officer des Unternehmens.

Keith Peck ist Vorsitzender und CEO von Lincoln Peck Financial Inc., einer Finanzberatungsfirma mit Hauptaugenmerk auf dem Rohstoffsektor, sowie ein Chartered Business Valuator mit über 35 Jahren Erfahrung im Investmentbanking. Außerdem ist er Vice President und Director von RBC Dominion Securities Inc., Haywood Securities Inc. und Vice-Chairman von Yorkton Securities Inc. Herr Peck verfügt über umfangreiche Erfahrung mit börsennotierten Unternehmen, unter anderem als Vorsitzender von Camino Minerals Corporation. Er war einer der Gründer von Centenario Copper Corporation, das 2009 von Quadra Mining Ltd. gekauft wurde. In letzter Zeit war Herr Peck Chairman von Orezone Gold Corporation sowie Director und Vorsitzender des Audit Committees von Bluestone Resources Inc.

Peter Gundy war Co-Founder von Potash Corporation of Saskatchewan (einem Vorgänger von Nutrien) und Founder von Neo Material Technologies Inc ("NEM"), wo er von 1992 bis 2008 als Chief Executive Officer und Vorsitzender tätig war. NEM war weltweit führend bei der Produktion von Seltenerdmetallen, die auch für die Elektronikindustrie und im Automobilbereich verwendet wurden. 2012 wurde NEM für 1,1 Milliarden $ an Molycorp verkauft. Herr Gundy war bei zahlreichen börsennotierten Unternehmen als Director tätig. Zurzeit ist er im Board of Directors von Andean Precious Metals tätig, wo er sowohl Vorsitzender des Audit Committees als auch des Nominierungs- und Corporate Governance-Ausschusses ist.

Neben den Veränderungen bei der Zusammensetzung seines Board of Directors hat das Unternehmen Keith Peck zum unabhängigen Lead Director des Board of Directors benannt. John Williamson bleibt weiterhin executive Chairman und CEO. Als Lead Director wird Herr Peck das Board of Directors und die unabhängigen Directors mit seinen Führungsqualitäten unterstützen und dafür sorgen, dass das Board of Directors unabhängig vom Management funktioniert. Dabei wird er mit dem executive Chairman zusammenarbeiten. Das Unternehmen hat außerdem sein Audit Committee neu aufgestellt, sodass dieses gemäß National Instrument 52-110 - Audit Committees - nur noch aus unabhängigen Directors besteht. Die Mitglieder des Audit Committees sind mit sofortiger Wirkung Herr Peck, Herr Gundy und Herr Toby Pierce. Herr Gundy wurde zum Vorsitzenden des Audit Committees benannt. Im Einklang mit den Best-Governance-Grundsätzen hat das neu aufgestellte Board of Directors außerdem beschlossen, ein unabhängiges Geschäftsführungs-, Nominierungs- und Kompensationskomitee (Governance, Nominating and Compensation Committee, das "GNC-Komitee") zu gründen, das aus Herrn Peck, Herrn Gundy und Herrn Pierce bestehen wird. Das neue GNC-Komitee wird das Board of Directors bei Geschäftsführungs-, Nominierungs- und Kompensationsangelegenheiten des Unternehmens unterstützen.

John Williamson, Chairman und CEO, sagte: "Wir freuen uns sehr, Keith und Peter im Board of Directors von Benchmark begrüßen zu können. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und nachweislichen Erfolge im Rohstoffsektor sowie ihrer umfassenden Fachkompetenz bei der Leitung börsennotierter Unternehmen sowie hinsichtlich Strategien und Kapitalmärkten, gepaart mit ihrem Scharfsinn in Sachen Finanzen und Geschäften, sind wir sicher, dass sich diese Veränderungen und Verbesserungen bei der Unternehmensstruktur positiv auf die bestehenden Strukturen im Board of Directors und auf Benchmarks Leistung und langfristigen Wert zugunsten aller Aktionäre und wichtiger Anteilshaber des Unternehmens auswirken werden. Im Namen des Board of Directors möchte ich auch Michael und Sean für ihre Tätigkeit im Board of Directors in der Vergangenheit danken."

Über Benchmark Metals

Benchmark Metals Inc. ist ein kanadisches Gold- und Silberunternehmen, das derzeit sein zu 100 % unternehmenseigenes Gold-Silber-Projekt Lawyers in der ertragreichen Bergbauregion Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia, weiterentwickelt. Das Projekt umfasst drei mineralisierten Lagerstätten, in denen die Mineralisierung für eine Erweiterung offensteht, sowie über 20 neue Zielzonen entlang des 20 Kilometer langen Trends. Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten für Ressourcen geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

http://www.metalsgroup.com

Benchmark ist Mitglied der Metals Group, die sich aus preisgekrönten Fachleuten der Rohstoffbranche zusammensetzt, die für technische Exzellenz, sorgfältige Projektauswahl sowie beispiellose Unternehmensführung stehen und nachweislich in der Lage sind, Investitionschancen zu nutzen und Aktionärsrenditen zu erzielen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

gez. "John Williamson"

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig

E-Mail: mailto:jimg@BNCHmetals.com

Telefon: +1 604 260 6977

Benchmark Metals Inc.

10545 - 45 Avenue NW

250 Southridge, Suite 300

Edmonton, AB CANADA T6H 4M9

