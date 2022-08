Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Sissi Hajtmanek blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute Bayer. Der Medikamentenkandidat gegen Schlaganfälle Asundexian macht Fortschritte. Bayer will jetzt auf Basis der Phase-2-Daten das Phase-3-Entwicklungsprogramm Oceanic starten. Bei den Verkäufen steht Amazon im Mittelpunkt. Beim US-Techriesen brodelt wieder einmal die Gerüchteküche. Laut Medienberichten könnte Amazon Electronic Arts kaufen. Allerdings scheint es sich doch hauptsächlich um ein Gerücht zu handeln. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf