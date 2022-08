Nasdaq Stockholm AB: Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp (422/22)

As from August 30, 2022, the market segment for the instruments specified below will change from STO Warrants Extend E/242 to STO Warrants US Extend AE/267. The ISIN codes will remain unchanged. ISIN Long name Current Market New Market Segment Segment: SE001820182 MINI L CEL NORDNET STO Warrants Extend STO Warrants US Extend 4 01 E/242 AE/267 SE001820183 MINI L CEL NORDNET STO Warrants Extend STO Warrants US Extend 2 02 E/242 AE/267 SE001820184 MINI L CEL NORDNET STO Warrants Extend STO Warrants US Extend 0 03 E/242 AE/267 SE001820185 MINI L CEL NORDNET STO Warrants Extend STO Warrants US Extend 7 04 E/242 AE/267 SE001820186 MINI L CEL NORDNET STO Warrants Extend STO Warrants US Extend 5 05 E/242 AE/267 SE001820187 MINI L CEL NORDNET STO Warrants Extend STO Warrants US Extend 3 06 E/242 AE/267 SE001820188 MINI S CEL NORDNET STO Warrants Extend STO Warrants US Extend 1 01 E/242 AE/267 SE001820189 MINI S CEL NORDNET STO Warrants Extend STO Warrants US Extend 9 02 E/242 AE/267 SE001820190 MINI S CEL NORDNET STO Warrants Extend STO Warrants US Extend 7 03 E/242 AE/267 SE001820191 MINI S CEL NORDNET STO Warrants Extend STO Warrants US Extend 5 04 E/242 AE/267 SE001820192 MINI S CEL NORDNET STO Warrants Extend STO Warrants US Extend 3 05 E/242 AE/267 SE001820193 MINI S CEL NORDNET STO Warrants Extend STO Warrants US Extend 1 06 E/242 AE/267 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.